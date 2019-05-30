En itibarlı marka Turkcell

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, sektördeki itibarını bir kez daha tescilledi. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda Turkcell, GSM sektörünün en itibarlı markası oldu. Enerji, beyaz eşya, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, bankacılık, elektronik eşyanın da aralarında olduğu 30 sektörde yapılan araştırma, Türkiye İtibar Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşti.

ÖDÜL ALDI

Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama yöntemi kullanılan araştırma için 26 bölgeden 72 ilde yaşayan yaklaşık 12 bin kişi ile 100 bin dakika konuşuldu. Sahadan elde edilen veriler, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde rapor haline getirildi. Turkcell GSM sektörü kategorisinde ödüle layık görüldü.