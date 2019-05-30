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İzmit Belediyesi’nden sahur daveti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumartesiyi Pazar gününe bağlayan gece saat 01.00’de İzmit esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapacak.
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İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara sahur daveti var. Ramazan ayında birbirinden güzel etkinliklerle vatandaşları buluşturan İzmit Belediyesi şimdi de düzenleyeceği sahur organizasyonuyla İzmitlilerle bir araya gelecek.

SAHURA KADAR AÇIK OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğindeki sahur etkinliği, Cumartesiyi Pazara bağlayan gece, yani 2 Haziran saat 01.00’de İstiklal Caddesi’nin PTT önü ile Fethiye Caddesi’nde gerçekleşecek. Gece yarısına kadar dükkânları açık olan esnaf ve alış veriş için gelen vatandaşlarla birlikte sahur yapılacağını açıklayan yetkililer, bütün İzmitlileri programa davet etti.

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