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Çelik’ten öğrencilere başarı temennisi

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, 1 Haziran günü, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezî Sınavı”na girecek öğrencilere başarılar diledi.
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İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, ilimizde 24 bin 923 öğrencinin gireceği  Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezî Sınavı” hakkında açıklamalarda bulundu. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Çelik, “Başarının en önemli sırrı, inanmaktır. Olumlu düşüncelerle motivasyonunuzu yükseltmek size büyük fayda sağlayacaktır. Bu sebepledir ki zihninizde büyüttüğünüz olumsuz ihtimallerin etkisiyle kaygının tuzağına düşmeyin. Kendinize daima güvenin” dedi.

ÖĞRETMENLERE VE AİLELERE DE TEŞEKKÜR

Öğrencilerin hazırlanma süreçlerinde olumlu katkı yapan öğretmenlere ve velilere de teşekkür ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Ayrıca sınav gününden önce sınav kurallarını dikkatle okuyun ve sınav esnasında okullarımızda sizlere yardımcı olacak öğretmenlerimizin tavsiyelerine mutlaka uyun. Bu duygu ve düşüncelerle emeklerinizin karşılığını almanızı canı gönülden temenni ediyorum. Sizlere rehberlik eden ve daha iyi yetişmeniz için özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimize ve daima destek veren kıymetli velilerimize teşekkür ediyor; hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.  

Bugün 16:30 TSİ - Eğitim

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