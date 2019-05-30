Hürriyet, basın açıklaması yapacak

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da makamında işçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya kendi istekleriyle ayrılan 6 işçinin de katılacağı açıklandı.