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Hürriyet, basın açıklaması yapacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da makamında işçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya kendi istekleriyle ayrılan 6 işçinin de katılacağı açıklandı.

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