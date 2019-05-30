İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da makamında işçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya kendi istekleriyle ayrılan 6 işçinin de katılacağı açıklandı.
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Hürriyet, basın açıklaması yapacak
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz