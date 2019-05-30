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CHP'li isim etek giydi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyuna karışan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Yurt genelinde protesto edilen hakimi Kocaeli’de de CHP’li avukat etek giyerek protesto etti .
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İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada yaşanan olay duruşma tutanağına da yansımıştı. Buna göre mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, mini etek giyen avukatın kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek konuyu taraf avukatlarına sormuş, salondaki diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine hakim Yoylu mahkemenin Yazı İşleri Müdürü'nü huzura çağırarak eteğin kısa olduğu ve yanlış anlamaya vesile olmaması için fotoğrafının çekilip baroya iletilmesini istemişti.

PROTESTO EDİLDİ

Avukatın reddetmesi üzerine duruşmaya devam edilmişti. Olayın ardından mahkeme salonu önünde buluşan çok sayıda avukat Yoylu'yu protesto ederken, protestolar sonrası duruşmayı yapamayan hakim salonu terk etmişti.

KOCAELİ'DE İLGİNÇ PROTESTO

Kocaeli’de de CHP’li avukat İbrahim Karslı durumu protesto etmek için etek giyerek sosyal medya hesabında paylaştı. CHP’nin geçmiş dönem Darıca Belediye Meclis Üyesi de olan Avukat İbrahim Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri kadını aşağılayanları Protesto ediyorum. Etekle değil etikle" notunu düştü.

AVUKATI YUMRUKLAMIŞTI

Yoylu hakkında 2011 yılında Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bir avukata yumrukla saldırdığı için soruşturma açılmış, Yoylu Ocak 2012'de geçici görevle Istanbul Kartal Adliyesi'ne tayin edilmişti.

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