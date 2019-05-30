Alınan bilgiye göre İzmit D-100 Karayolundan Ankara istikametinde seyir halinde olan İlhan Turan idaresindeki 41 B 3525 plakalı hafriyat kamyonu, trafiğin aniden yavaşlaması ile birlikte önündeseyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen kamyondan burnu bile kanamadan çıkan sürücü İlhan Turan, olay yerinde sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak verildi. Kazada kullanılamaz hale gelen hafriyat kamyonu daha sonra vinçle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN