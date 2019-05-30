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Başkan Özlü, ünlü futbolcuyu ağırladı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Galatasaray’da forma giyen ve aslen Başiskeleli olan ünlü futbolcu Sinan Gümüş’ü makamında ağırladı.
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Galatasaray’da forma giyen ve aslen Başiskeleli olan ünlü futbolcu Sinan Gümüş’ü makamında ağırladı. Başarılı futbolcu, Başkan Yasin Özlü’ye yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Özlü de Sinan Gümüş’ün ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini kendisine iletirken, kendisini ve takımı Galatasaray’ı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu dolayısıyla kutladı.

YUVACIKSPOR VE KULLARSPOR TESİSLERİNİ GEZDİLER

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaelispor’un başarılı futbolcusu Burak Süleyman ile birlikte Galatasaraylı ünlü oyuncu Sinan Gümüş’e Başiskele’nin iki güzide futbol kulüplerinin tesislerini gezdirdi. Başkan Özlü, ilk olarak futbolculara Kullarspor Tesisleri’ni gezdirdi. Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Özlü’ye ve futbolculara minik oyuncular büyük ilgi gösterdi. Yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Özlü ve futbolcular, çocuklarla sohbet ettiler, onların antrenmanı izlediler. Antrenman sonrası Sinan Gümüş, minik kalecilere penaltı attı.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÖNCE AHLAKLI BİRER FUTBOLCU OLMALISINIZ

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ziyarette minik futbolculara kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Sinan ve Burak abileriniz gibi sizleri de ileride büyük takımlarda iyi birer futbolcu olarak görmek istiyoruz. Ama önce ahlâklı birer sporcu olmalısınız. Biz sizden öncelikle onu bekliyoruz. Sizler bizim gururumuz olacaksınız. Çok güzel imkanlarımız var, tesislerimiz mükemmel. Sizler daha iyi imkanlarla yetişiyorsunuz, o yüzden siz abilerinizden daha iyi yerlere geleceksiniz. Biz buna inanıyoruz ve sizin her zaman destekçiniz, hizmetkârınız olacağız."

YUVACIKSPOR'UN İFTARINA KATILDILAR

Yuvacık Spor Kulübü’nde de kulübün tesisleşme ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Özlü, Sinan Gümüş ve Burak Süleyman, miniklerle bol bol fotoğraf çektirdi ve kulübün verdiği iftara katıldılar.

KULLARSPOR’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaret ile ilgili Kullarspor Kulübü’nden yapılan açıklamada Belediye Başkanı Yasin Özlü ile futbolcular Sinan Gümüş ve Burak Süleyman’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür edildi.

Dün 22:14 TSİ - Spor

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