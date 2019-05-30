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Dün 22:15 TSİ- Kültür-Sanat G: Dün 22:16 TSİ

KOÜ’lü sanatçı ilk sergisini açtı

KOÜ GSF Heykel Bölümü öğrencisi Süleyman Engin, “Kafaları Kurtarın” adını verdiği ilk kişisel sergisini eğitiminin son yılında TMMOB Taş Bina’da gerçekleştirdi.
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Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi(GSF) Heykel Bölümü öğrencisi Süleyman Engin, “Kafaları Kurtarın” adını verdiği ilk kişisel sergisini eğitiminin son yılında TMMOB Taş Bina’da gerçekleştirdi. 28-31 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak sergide toplamda 12 adet heykel ve 4 adet resim bulunuyor. 7 tane taş, 4 tane ahşap ve 1 tanesi de metal malzemeden yapılan heykeller, sanatseverleri Taş Bina da bekliyor. Ayrıca eserler içerisinde yer alan 4 resim ise akrilik tekniği ile yapıldı. Eğitim hayatının son senesinde ilk kişisel sergisini açma fırsatı yakalayan Süleyman Engin, “Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisiyim. Bitirme çalışmamı sergi yapmak üzerine karar verdim. Sergide yer alan eserlerim okulum boyunca ürettiğim eserlerden oluşmaktadır. Eğitim hayatım boyunca bana destek olan hocalarıma ve eserlerimi sergilemem için bana yer sağlayan TMMOB’a çok teşekkür ediyorum” diyerek teşekkürlerini sundu. Ekin EKEN

Dün 22:15 TSİ - Kültür-Sanat

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