Jandarma, eğitim döneminde 3 bin 650 uygulama yaptı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi boyunca sorumluluk alanında bulunan 83 okulda güvenlik sağladı. Jandarma ekipleri, asayiş ve trafik uygulamalarının yanı sıra öğrencilere eğitim verdi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, eğitim öğretim döneminin son uygulamalarını bugün İzmit Fatma Seher İlkokulu ve Ortaokulu’nda yaptı. Jandarma ekipleri çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara eğitim broşürleri dağıtan jandarma ekipleri, trafikte araç kullanan ailelerini de öğrendikleri bilgilerle uyarmalarını istedi.

KÖPEKLERİN GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Jandarma iz takip köpeği ‘Oran’ ve arama kurtarma köpeği ‘Kor’ ile gösteri düzenlendi. Gösterinin ardından öğrenciler köpekleri severek fotoğraf çekildi. Jandarma ekip araçlarına ve motosikletlerine binen öğrenciler, jandarma personellerine meslekleri hakkında sorular sorarak bilgi aldı. Okul içerisinde bilgilendirme yapıldığı esnada okul çevresinde bulunan trafik jandarma ekipleri ise araçları denetledi.

‘HİÇBİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK’

Yapılan uygulamayı Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan ve beraberindeki heyet denetledi. Aslan denetleme sonrasında, “İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, okullarımızın güvenlikli eğitim yapması maksadı ile eğitim ve güvenlik faaliyetlerini yürüttük. Hamdolsun herhangi bir sıkıntı olmadan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaştık. Bu zamana kadar hiçbir olumsuzluk ile karşılaşmadık. Bugüne kadar en ufak bir nahoş olay ile karşılaşmadık.” dedi.

166 JANDARMA GÜVENLİ EĞİTİM GÖREVLİSİ OLDU

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kıdemli Albay Osman Aslan, şöyle konuştu:

“83 okulda 1 asil 1 yedek olmak üzere 166 jandarma personeli güvenli eğitim görevlisi olarak görevlendirildi. Bunlar okullarımızın müdürleri ve öğretmenleri ile koordineli çalıştılar. Okul giriş çıkış saatleri ve belirlenen zamanlarda 3 bin 650 uygulama yapıldı. Uygulamalarda jandarma trafik ekiplerince 5 bin 68 okul servis aracı denetlendi, 201 servis aracına cezai işlem uygulandı. Bin 481 servis aracı sürücüsüne farkındalık arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri yapıldı. Uygulamalar kapsamında okul çevrelerinde bulunan park, bahçe, internet kafe ve kıraathaneler denetlenirken, çocuklarımızın ders saatlerinde gereksiz yerlerde olmaması için tedbirler aldık. Okul çevrelerinde bulunan okulla alakasız şahıslar incelendi ve uzaklaştırıldı. Bizim jandarma personelimizin burada bulunması okulları daha güvenli hale getirildi. Böyle tanıtım ve faaliyetlerle çocuklarımızın bilincini açmak istiyoruz, bilinçlerini uyandırmak istiyoruz. Çocuklarımız için her şey feda olsun. Onlar için her zaman göreve hazırız. Bu yıl yaptığımız uygulamalar geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100 artmış oldu. Önümüzdeki yıl da daha artarak devam edecek.”