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Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı kesimleri günün ilk dakikalarında trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bulunan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerindeki V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre çalışmaların yüzde 71’nin tamamlandığı Marmara Otoyolu’nun yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimleri trafiğe açıldı. Saat 23.59 itibari ile çalışmaların tamamlandığı 4. Kesimde Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü çift yönlü olmak üzere ve 5. Kesimdeki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimi trafiğe açıldı. Açılış itibari ile araçlar otoyoldan geçmeye başladı. Yolun Ramazan Bayramı öncesinde Körfez ilçemiz ile İstanbul arasında trafik yükünü azaltması bekleniyor.

YOLA GİREMEYECEKLER

Erişime kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek. Trafiğe çılan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişindeki kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlenirken, azami hız ise geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olması kararı alındı. Trafiğe açılan otoyolun kesim ve kavşaklarında duraklama, park etme, geri dönüş yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Bugün 07:39 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Ödedim - İstanbul Anadolu yakası Gebze arası 2 gişe var toplam 25 TL sonrası kaç gişe var bilmiyorum. Örüntüye göre 20 km de bir 12 TL ...

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 11:09
01

Murtican - Birde kaç para kesilicek onu yazsaydınız.kazığın ebadını öğrenseydik.

Yanıtla . 2Beğen 31 Mayıs 08:55

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