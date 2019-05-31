Fatma Kaplan Hürriyet’in Belediye Başkanlığı görevine başladığında “Vatandaşımız hiçbir endişe duymadan, korkmadan, çekinmeden 'bu belediye benim' diyerek İzmit Belediyesi’ne girebilmeli” diyerek kaldırılmasını istediği Belsa girişindeki turnikeler artık yok. Belsa A Blok’taki turnikelerin kaldırılması vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı. Belediye personeli de artık işe giriş çıkışlarda kartlarını zemin, 3, 5, ve 7. kartlarında basmaya başladı.
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İzmit Belediyesi girişindeki turnikeler kaldırıldı
İzmit Belediyesi girişindeki turnikeler kaldırıldı.
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Yorumlar
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Vatandaş - Nevzat Bey, haberi okumuşsunuzdur umarım. Vatandaşla aranıza koyduğunuz engeller bir bir kaldırılıyor. İzmit halkı sizdenden aynısını bekledi. çok şey istemedi. halkın içinde olun istedi.
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