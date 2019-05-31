Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:44 TSİ- Gündem G: Bugün 10:01 TSİ

İzmit Belediyesi girişindeki turnikeler kaldırıldı

İzmit Belediyesi girişindeki turnikeler kaldırıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Fatma Kaplan Hürriyet’in Belediye Başkanlığı görevine başladığında “Vatandaşımız hiçbir endişe duymadan, korkmadan, çekinmeden 'bu belediye benim' diyerek İzmit Belediyesi’ne girebilmeli” diyerek kaldırılmasını istediği Belsa girişindeki turnikeler artık yok. Belsa A Blok’taki turnikelerin kaldırılması vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı. Belediye personeli de artık işe giriş çıkışlarda kartlarını zemin, 3, 5, ve 7. kartlarında basmaya başladı.

Bugün 08:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Nevzat Bey, haberi okumuşsunuzdur umarım. Vatandaşla aranıza koyduğunuz engeller bir bir kaldırılıyor. İzmit halkı sizdenden aynısını bekledi. çok şey istemedi. halkın içinde olun istedi.

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 10:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
İzmit Belediyesi’nde yeni işten çıkarmalar olacak mı? mask
İzmit Belediyesi’nde yeni işten çıkarmalar olacak mı?
Hastaneden dönerken hastanelik oldular mask
Hastaneden dönerken hastanelik oldular
FETÖ'den yargılanan Bülent Karagöz beraat etti mask
FETÖ'den yargılanan Bülent Karagöz beraat etti
Başkan Özlü’den zam müjdesi mask
Başkan Özlü’den zam müjdesi
İzmit Belediyesi’nden sahur daveti mask
İzmit Belediyesi’nden sahur daveti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
Başiskele'de yılan paniği! mask
Başiskele'de yılan paniği!
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"

GALERİ

İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ! mask
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü mask
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı mask
"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL