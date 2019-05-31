Kopya tarihe karışacak

Yapılan araştırmalarda, özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin kopya çekme, ödev ve makalelerini başka kişilere yazdırma oranında yoğun bir yükselişin olduğu tespit edildi. Kopenhag Üniversitesi’nde bulunan Bilgisayar Bilimi Bölümü’nün birkaç yıldır üzerinde çalıştığı ‘Ghostwriter’ isimli yapay zekâ programı, bu öğrencilerin ödev ve makalelerini kendilerinin yazıp yazmadığını kontrol edebiliyor. 130 bin ödev üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ise bu programın, yüzde 90 oranında başarılı olduğu belirtildi.

ANALİZLERDE, ÖĞRENCİLERİN ÖNCEKİ ÖDEVLERİ DE ETKİLİ

Ghostwriter’ın ödevler ve makaleler üzerinde yaptığı analizlerde, öğrencilerin daha önce yaptıkları ödevlerin de büyük rol oynadığı; yazım stilinin ve kullanılan sözcük çeşitliliğinin, cümlelerin yapısının dikkate alındığı belirtildi. Makine öğrenimi ve yapay sinir ağları üzerine kurgulanan Ghostwriter programının, resimleri ve metinlerdeki kalıpları tanımada oldukça etkili olduğu öne sürüldü. Bilgisayar Bilimi Bölümü, yaklaşık 10 bin öğrenciden toplanan 130 bin ödev ile bir veri tabanı oluşturduğunu duyurdu.

"YAKIN GELECEKTE ETKİN ROL OYNAMASI MUHTEMEL"

Kopenhag Üniversitesi’nde doktora yapmakta olan ve Ghostwriter’ın üzerinde çalışan Stephen Lorenzen, “Yakın gelecekte bu programın liseler ve üniversitelerde kullanılma ihtimali yüksek. Elbette, bu teknoloji tek başına söz sahibi olmamalı. Ancak, öğrencilerin makale ve ödevlerini kendilerinin yazıp yazmadığını tespit etme konusunda yardımcı olmalı” dedi.