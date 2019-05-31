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Kartepe’de bayram hazırlığı

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in son haftasına girilmesi ile birlikte Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmaları hızlandırdı.
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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına hız veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram mesaisine erkenden başladı. Haftanın yedi günü çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri ekipleri rutin çalışmalara ek olarak daha fazla ekiple Kartepe’yi bayrama hazırlıyor.

ÇÖP KONTEYNIRLARINDA TEMİZLİK

Sıcak giden yaz günlerinde Kartepe içerisinde çöp konteynırlarında günlük yıkama ve dezenfektan işlemlerini tekrarlayan ekipler, iftar programlarının yapıldığı alanlarda da çalışmalarına devam ediyor. Kartepe’nin her mahallesinde temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren ekipler yürüttükleri bu rutin çalışmaları daha da hızlandırarak, ilçe genelinde bayram temizliği için tüm ekipleri seferber etti.

DAHA TEMİZ BİR KARTEPE

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin bütün birimleriyle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini anlatan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Kartepelilerin yaşam kalitesini artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. Tüm arzumuz hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesidir” dedi.

31.05.2019 Fotoğraflı Haber No:7894

NOT: Belediyemizle ilgili bütün haberleri www.kartepe.bel.tr internet adresimizden de takip edebilirsiniz.

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