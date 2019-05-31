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Hafta sonu sınav var! Binlerce öğrenci ter dökecek...

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Giriş Sınavı (LGS), cumartesi günü (yarın) yapılacak.
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Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Giriş Sınavı (LGS), cumartesi günü (yarın) yapılacak. Öğrenciler sabah saat 09.30’da başlayacak sözel oturumda 50, saat 11.30’da başlayacak sayısal oturumda 40 soru olmak üzere toplamda 90 soru cevaplayacak. LGS, Kocaeli’de 77 okul ve 1368 salonda yapılacak. 24 bin 923 öğrenci sınava girecek. Kocaeli’de bu yıl 8. sınıftaki öğrenci sayısı 27 bin 556. 2 Haziran Pazar günü yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına da 12 ilçede 57 okulda 1007 salonda 18 bin 811 öğrenci katılacak.

Bugün 09:17 TSİ - Eğitim

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