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Bayram öncesi bu uyarıyı dikkate alın! Kalabalık ortamları seçiyorlar

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkileri, bayram öncesi yoğunluğun fazla olduğu pazarlardaki yankesicilerle ilgili vatandaşları uyardı.
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Zabıta Yetkilileri, özellikle çarşı merkez, kapalı ve semt pazarlarındaki yoğunluk nedeniyle kapkaç olaylarının olabileceği uyarısında bulunarak “ İzmit Zabıtası olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde alış verişlerini yapabilmeleri için gerekli önlemleri aldık.

KALABALIK ORTAMLARI SEÇİYORLAR

Kapkaççılar genellikle kalabalık ortamları seçtiğinden vatandaşlar bu konuda tedbirli olmalı. Pazar arabalarına ve görünür yerlere çanta ve değerli eşya asılmamalı. Alışveriş yapılırken cüzdan sürekli çıkartılmamalı, saklanmalı veya pazar boyunca elde tutulmalıdır” uyarısında bulundular.

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Yetkililer, semt pazarlarında kapkaççıların özellikle çocukları kötü emellerine alet ettiğine de dikkat çekerek “ vatandaşlar,  kendilerinden yardım talebinde bulunuyormuş gibi davranan küçük yaştaki çocuklara çok dikkat etmeli. Çünkü,  kapkaççılar genellikle bu işlerde çocukları kullanmaktadır” dediler. İzmit Belediyesi Zabıta yetkilileri, kapalı pazar alanlarının 24 saat boyunca kamera sistemiyle sürekli kontrol altında bulundurulduğunu da söylediler.

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