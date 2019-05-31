Bayram öncesi bu uyarıyı dikkate alın! Kalabalık ortamları seçiyorlar

Zabıta Yetkilileri, özellikle çarşı merkez, kapalı ve semt pazarlarındaki yoğunluk nedeniyle kapkaç olaylarının olabileceği uyarısında bulunarak “ İzmit Zabıtası olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde alış verişlerini yapabilmeleri için gerekli önlemleri aldık.
KALABALIK ORTAMLARI SEÇİYORLAR
Kapkaççılar genellikle kalabalık ortamları seçtiğinden vatandaşlar bu konuda tedbirli olmalı. Pazar arabalarına ve görünür yerlere çanta ve değerli eşya asılmamalı. Alışveriş yapılırken cüzdan sürekli çıkartılmamalı, saklanmalı veya pazar boyunca elde tutulmalıdır” uyarısında bulundular.
ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR
Yetkililer, semt pazarlarında kapkaççıların özellikle çocukları kötü emellerine alet ettiğine de dikkat çekerek “ vatandaşlar, kendilerinden yardım talebinde bulunuyormuş gibi davranan küçük yaştaki çocuklara çok dikkat etmeli. Çünkü, kapkaççılar genellikle bu işlerde çocukları kullanmaktadır” dediler. İzmit Belediyesi Zabıta yetkilileri, kapalı pazar alanlarının 24 saat boyunca kamera sistemiyle sürekli kontrol altında bulundurulduğunu da söylediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz