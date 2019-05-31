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CHP'yi buluşturan iftar

CHP İzmit İlçe Örgütü, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programında bu yıl da partililer ile buluştu.
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CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından her yıl geleneksel hale getirilen iftar programı bu yıl da İzmit ilçe binasının bulunduğu Hasan Özcan Sokak’ta yoğun katılımla gerçekleştirildi.İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İYİ Partiİzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, parti yöneticileri,belediye meclis üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

GÜLÜMSEMEYE DEVAM EDİN

İftarın sonunda katılan herkese teşekkür eden İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Sevgi soframıza katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Öncelikle İYİ Parti İlçe Başkanımıza, İzmit Belediye Başkanımıza ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene daha büyük iftarlar yapacağız. Gülümsemeye devam edin. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. 

RABBİM HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Kadir Gecesi'ni de kutluyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Dualarını, tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Ülkemize, milletimize, hanelerimize iyilikler, huzur ve güzellikler getirsin" şeklinde konuştu. Selin BECER

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