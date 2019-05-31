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Garson kılığında fuhuş! 25 kişilik çete çökertildi

Gebze’de bulunan bir köfteci dükkanı üzerinden insan ticareti ve fuhuş yaptıkları tespit edilen 25 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 17’si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Alınan bilgiye göre Gebze’de bulunan bir köfteci dükkanında fuhuş yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği konula ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 2 buçuk ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından iş yerini A.A. (45) isimli bir kadının işlettiği, fuhuş yaptırılan kadınların ise bu dükkanda garson olarak çalıştırılarak fuhuş amacıyla gelen müşterilere pazarlandığı tespit edildi. Fuhuş amacıyla gelen müşterilerin buradan kadın seçtiği, daha sonra dükkana çağrılan ticari taksi ile çete üyelerine ait villalara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı öne sürüldü.

Çete lideri kalp krizinden öldü

28 Mayıs günü rahatsızlanan çete lideri A.A., işlettiği köfte dükkanında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, tespit ettikleri çete üyelerinin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile Trabzon'un Sürmene ilçesindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fuhuş yapan 7’si yabancı 1’i Türk 8 hayat kadınının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve fuhuştan kazanıldığı tahmin edilen yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

17 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden hayat kadınlarının çete üyelerince pasaportlarına el konularak şiddet gördükleri ve fuhşa zorlandıkları belirlendi. 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edilirken, Türk olduğu öğrenilen 1 kadın ise ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, yasa dışı insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından haklarında işlem yapılan 17 kişi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 10:23 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Ula görevi bıraktım köfteci açayım diyordum ondan da soğuttunuz,Allah belanızı versin,şu mübarek günde daha kötü sözler hakediyorsunuz!

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 11:23

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