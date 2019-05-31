Meteoroloji Kocaeli Bölge Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre, bayrama kadar kentimizde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar genellikle 30 derece civarında seyredecek. Bugün ve yarın hava parçalı bulutlu, pazar günü ise bulutlu olması bekleniyor. Arife günü parçalı bulutlu, bayramın ilk günü olan salı gününün ise bulutlu olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların bugün 31, yarın 30, pazar 29, pazartesi ve salı 30 derece olması bekleniyor.
Bugün 10:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Kocaeli Bölge Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre, bayrama kadar kentimizde yağış beklenmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz