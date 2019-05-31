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Kuyumcuların kapanış saati değişti

Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu, Nuri Koç Başkanlığında toplanarak Kocaeli’de bulunan tüm kuyumcu dükkânlarının yaz mevsimi dolayısıyla kapanış saatlerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü itibari ile 20.00 olması kararlaştırıldı.