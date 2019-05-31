Kuyumcuların kapanış saati değişti

Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu, Nuri Koç Başkanlığında toplanarak Kocaeli’de bulunan tüm kuyumcu dükkânlarının yaz mevsimi dolayısıyla kapanış saatlerinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü itibari ile 20.00 olması kararlaştırıldı.
BAYRAMDA KAPALI
Kuyumcu dükkânları 2 Haziran 2019 Pazar günü kapalı, 3 Haziran 2019 Pazartesi (Arife) 21.30’a kadar halkımıza hizmet verecek. Bayram boyunca kapalı olacak olan kuyumcu dükkanları 7 Haziran Cuma günü tekrardan açılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz