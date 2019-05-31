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CHP’nin bayramlaşma programı belli oldu

CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından geleneksel olarak ilçe örgütlerinde düzenlenen bayramlaşma programı belli oldu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün bu yıl 4-6 Haziran tarihleri arasında denk gelen Ramazan Bayramı için her yıl geleneksel olarak ilçe örgütlerinde gerçekleştirdiği bayramlaşma programları belli oldu. Programa göre tüm ilçe örgütlerinde bayramın ilk günü olan 4 Haziran tarihinde bayramlaşma programlarını gerçekleştirilecek. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da katılacağı il örgütü tarafından düzenlenen ilçe örgütlerinin bayramlaşma programı saatleri şu şekilde;

KANDIRA                                             11.00  

İZMİT                                                   12.00

KARTEPE                                            13.30

DİLOVASI                                            13.30

DERİNCE                                            14.30

ÇAYIROVA                                           14.30

BAŞİSKELE                                         15.00

KÖRFEZ                                              15.30                         

DARICA                                               15.30

GÖLCÜK                                             16.00

GEBZE                                                16.30

KARAMÜRSEL                                    17.00                                                 

Bugün 11:05 TSİ - Siyaset

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