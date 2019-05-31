CHP’nin bayramlaşma programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nün bu yıl 4-6 Haziran tarihleri arasında denk gelen Ramazan Bayramı için her yıl geleneksel olarak ilçe örgütlerinde gerçekleştirdiği bayramlaşma programları belli oldu. Programa göre tüm ilçe örgütlerinde bayramın ilk günü olan 4 Haziran tarihinde bayramlaşma programlarını gerçekleştirilecek. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da katılacağı il örgütü tarafından düzenlenen ilçe örgütlerinin bayramlaşma programı saatleri şu şekilde;

KANDIRA 11.00

İZMİT 12.00

KARTEPE 13.30

DİLOVASI 13.30

DERİNCE 14.30

ÇAYIROVA 14.30

BAŞİSKELE 15.00

KÖRFEZ 15.30

DARICA 15.30

GÖLCÜK 16.00

GEBZE 16.30

KARAMÜRSEL 17.00