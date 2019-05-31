Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın çalışmalarına destek veren belediye ekipleri, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma projelerine ilçe halkını da ortak ediyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kaynağında ayrıştırma projesi kapsamında bitkisel atık yağların evlerden toplama çalışmaları da devam ediyor. Çevre ve toprağa zarar vermesi engellenerek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada 5 litre atık yağ karşılığında 1 litrelik bulaşık deterjanı verilerek atık yağların kaynağında ayrı toplanması yaygınlaştırılması sağlanıyor.
Lavaboya dökülen yağların giderlere ve kanalizasyon sistemine büyük zarar verdiğini ifade eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, ilçe halkından bu konuda destek beklediğini ifade ederek, “İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden atık yağları belediyemize bildirmeleri durumunda evlerinden alarak lisanslı geri dönüşüm firmasına vermekteyiz. Bu şekilde hem çocuklarımızın hem de dünyamızın geleceği için hizmet vermiş oluyoruz" dedi.
Atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye ediliyor
Kartepe Belediyesi kaynağında ayrıştırma kapsamında 5 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara 1 litrelik bulaşık deterjanı hediye ediliyor.
Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın çalışmalarına destek veren belediye ekipleri, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma projelerine ilçe halkını da ortak ediyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kaynağında ayrıştırma projesi kapsamında bitkisel atık yağların evlerden toplama çalışmaları da devam ediyor. Çevre ve toprağa zarar vermesi engellenerek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada 5 litre atık yağ karşılığında 1 litrelik bulaşık deterjanı verilerek atık yağların kaynağında ayrı toplanması yaygınlaştırılması sağlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz