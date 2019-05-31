Atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye ediliyor

Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın çalışmalarına destek veren belediye ekipleri, geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma projelerine ilçe halkını da ortak ediyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kaynağında ayrıştırma projesi kapsamında bitkisel atık yağların evlerden toplama çalışmaları da devam ediyor. Çevre ve toprağa zarar vermesi engellenerek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada 5 litre atık yağ karşılığında 1 litrelik bulaşık deterjanı verilerek atık yağların kaynağında ayrı toplanması yaygınlaştırılması sağlanıyor.

Lavaboya dökülen yağların giderlere ve kanalizasyon sistemine büyük zarar verdiğini ifade eden Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, ilçe halkından bu konuda destek beklediğini ifade ederek, “İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden atık yağları belediyemize bildirmeleri durumunda evlerinden alarak lisanslı geri dönüşüm firmasına vermekteyiz. Bu şekilde hem çocuklarımızın hem de dünyamızın geleceği için hizmet vermiş oluyoruz" dedi.