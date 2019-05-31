Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, belediyeden 10 işçinin atıldığını iddia etmişti. Ardından Hizmet İş üyeleri tarafından İzmit Belediyesi önünde eylem yapılmıştı. Konuyla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi Başkanlık makamında açıklamalarda bulundu. Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz’de eşlik etti.

ÇOĞU MÜDÜR KENDİ GİTMEK İSTEDİ

Açıklamada konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Mazbatayı 15 gün bekledik ve sonra göreve geldik. Yetkiyi devraldığımızdan bu yana iş barışını sağlamak, büyük bir hassasiyetle davrandım. Hem idari hem de alt kadrolarda çalışan arkadaşlarımızı gözlemleme fırsatım oldu. Daha sonra yavaş yavaş kendi ekibimi kurmaya başladım. Liyakatle, iş bilen insanlarla yol yürümek istedim” dedi. İdari kadroda yavaş yavaş değişikliğe başladım ve devam edeceğim. Birçok müdürü görevden almadım. Kendileri gitmek istediğini dile getirmişti” dedi.

1 GÜNDE 29 KİŞİ MEMUR OLMUŞ

Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti. Onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Tabi gözler hep İzmit Belediyesi’nde. Partililik başka bir şey, partizanlık başka bir şey. Ben partizanlık yapmıyorum. AK Parti zamanında nasıl ot yolmaya gönderdikleri, toplu işten çıkarmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Seçim başladığında şubat mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Son günde, 1 günde 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyiişten çıkartırdım. Ancak bunu yapmadım. Bir de seçim öncesi ayın 29’unda bir meclis üyesinin kızı işe alınmıştır. Onların iş akdini yenilemedik. Deneme süresinin dolması sonrası iş akdini yenilemedik” dedi.

KIDEM TAZMİNATI ALABİLMELERİ İÇİN

Hürriyet, “Onun dışında bir 10 kişi tutturdular gidiyor. 4 kişi kendileri çıkmak istediklerini beyan ettiler. Ben işten atsam hepsini aynı gün çıkarırdım ancak hepsi farklı tarihlerde işten çıkmıştır. Gördüğünüz gibi bir kişi borçlarının çok olmasından dolayı işten ayrılması ve kıdem tazminatı alması gerektiğini ifade etti. İnsan Kaynakları Müdürü’müze bunu iletmesinin ardından bana bilgi geldi. Kıdem tazminatını alması için de bizim işten çıkarmamız gerekiyordu. Bizde kıdem tazminatını 2 taksitle ödemek şartıyla iş akdini sonlandırdık” dedi.

AKRABA CENNETİNE ÇEVİRMİŞLER

Deneme süresi dolmuş olanlar önüme geldiğinde o takdir idareye aittir diyen Hürriyet,“Mesele 10 kişi falan değil, 4 kişidir.Burayı akraba cennetine çevirmişler. İnsanlık bende kalsın diyerek isim açıklamamıştım ama daha sonrasında açıklamak durumunda kaldım. Siyasi sahiplerle seçim yatırımı olarak işe almak doğru değil. Hak var, hukuk var. Benim iki kardeşim varCHP belediyelerinin olduğu yerde ancak ikisi de işsiz” diye konuştu.

BELEDİYE ARPALIK MI?

Hürriyet, “Giderayak yangından mal kaçırır gibi meclis üyesinin kızı işe neden alınır? Zaten yıllardır maşallah belediyeden meclis üyesi bir şekilde kazanmış. Belediye arpalık mı? İşçileri deneme süresi doldukları için işten çıkarttık. Yeterlilik noktasında da olumlu verim alamadığım personeli de tutmam. 10 kişi falan yok. Sadece 4 kişi kendi isteğiyle çıktı. 1 tanesi zorunlu emeklilik. Değişik tarihlerde kendileri çıkmak istediğini dile getirdi” dedi.

İÇERİDE HALA MİLİTANLAR VARMIŞ

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Betül hanımın eşi Şaban beyde burada çalışıyormuş diyen Hürriyet,“Şaban bey de kendi isteğiyle işten ayrıldı. AK Parti kadın kolları başkanının eşinin benimle çalışmak istememesi de çok normal. Burada personelin mutluluğu söz konusu. Birileri bunu bildiği için burada kaos yaratma derdinde. Birileri de içerde demek ki yanlış şeyler anlatıyor. Demek ki benim iyi niyetime karşılık hala içeride militanlar varmış” şeklinde konuştu.

2 İŞÇİYLE TELEFONDA KONUŞTU

Nevzat Doğan zamanında 20-30 kişi toplu şekilde işten atılmıştı ama sendikanın sesi çıkmamıştı diyen Hürriyet, “Ben daha 1 aylık başkanım. İşten ayrılan arkadaşlarımız gelecekti ancak 2 tanesi şehir dışında. Biri Adana’ya yerleşmiş diğeri de İstanbul’a taşınmış” dedi. Hürriyet daha sonrasında işten ayrılanlar arasından 2 kişiyi telefonla arayarak işten nasıl çıktığını sordu. Hürriyet ilk olarak Mustafa Çelik’i aradı.Kardeşim ben mi seni işten çıkardım, sen kendin mi çıktın? Diye soran Hürriyet’e Çelik, “Ben kendi isteğimle işten ayrıldım siz de onayladınız dedi.Nihat Bülbül ise, “Benim maaşım yetmiyordu o yüzden ben kendi isteğimle ayrıldım. İnşallah diğerlerini aratmazsınız, daha güzel şeyler yaparsınız” dedi.

EMİNE ZEYBEK’İN GELİNİ DE VAR

Seçim döneminde çok sayıda memur yapılmış diyen Hürriyet, “İlahi adalet denen bir şey var. Memurların biri Nevzat Doğan’ın yeğeni, Emine Zeybek’in gelini, Emine hanımın niye bağırdığı da belli oluyor. Mehmet Akif Yılmaz’ın da yakını var. Bir kere de millet için, işçi için, gariban için çıkın şu kürsüye. Bu memlekette bu kadar eylem oldu, işçiler kapının önüne kondu neredeydi bu kadın vekiller? Ama şimdi ne olur da yakınlarımıza bir şey olur mu kaygısı yaşıyorlar. Ünal Köken’inkayınçosu, Mehmet Örgev’in şoförü. Bu isimler hala daha çalışıyorlar” dedi.

SİZ OLSANIZ NE YAPARDINIZ?

Hürriyet, “Bir çalışan sosyal medya hesabı üzerinden şöyle yazıyor: “Yatmaya geldik bir de üzerine belediyem para veriyor. Canım belediyem.” Şimdi siz olsanız bu arkadaşı ne yapardınız? İşine son verir miydiniz, vermez miydiniz? Temizlik işlerinde iş yapmayan, gölgede yatan mı ararsınız? Araba çalışır vaziyette işini yapmayan arabada uyuyan mı ararsınız? Bunları ne yapayım? Halkın parası bunlar. Bunun Bu kişilerin isimlerini rencide etmemek adına vermiyorum ancak önümüzdeki süreçte müfettiş geldiğinde tespit ettiğimiz usulsüzleri elbette bildireceğiz” dedi.

1 TRİLYONLUK TASARRUF YAPTIK

Topilli atamanın sonuçları bu diyen Hürriyet, “Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim, bu araç sayısı azalacak. Mehmet Örgev’den bile daha arabayı yeni alabildik Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1 buçuk ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor. Az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var” ifadelerini kullandı.

KENDİNE ÖZEL KADRO AÇTIRMIŞ

Hürriyet, “BEKAŞ üzerinden alınan işçilerde maaş farkları var. Biri lise mezunu şoför olarak girmiş. İnsan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allahtan korkmak lazım” dedi.

HAK YİYEMEMENİN SANCISI BUNLAR

Burayı akraba cennetine çevirmiş arkadaşlara gülümsüyorum ve milletçe alkışlıyorum diyen Hürriyet,“Umarım bir kez millet için o kürsüde çalıştıklarını görürüz. Hak aramak değil, hak yemeye devam edememenin sancılar bunlar.Beka’nın ne olduğu çok iyi anlaşıldı. B’si belediye k’sı kasası. Makamı tepe tepe kullanmışlar.

TÜGVA’NIN TERLİĞİNİ BİLE BİZ ALMIŞIZ

Hürriyet, “1 sene boyunca KartepeÇiçekçilik’ten alışveriş yapılmış. Ne yapılmış, yapılmış mı bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem ama bakıyorum ki iş yapılan firmalar yine hep birilerinin yakınları ve hep aynı firmalarla işler yapılmış. Ee ne oldu o zaman bizim kendi esnafımıza? Şimdi TÜGVA’nın işlerine gelelim. Şimdi size neleri bizim karşıladığımızı açıklayayım. 54 bin liraya tefrişat alımı, terlik, kahve, çay, ayna, çilingir vs. her şeyi biz karşılamışız. Yahu TÜGVA’nın terliğini,bile biz karşılamışız. Toplamında bizim tahminimiz 1 milyonu bulacak gibi görünüyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyeyim hepsini tamamladığımda tam rakamı elbette açıklayacağım. ENSAR Vakfı’da aynı şekilde. Çilingirini bile ENSAR Vakfı’na biz göndermişiz” dedi.

NEREDE BORÇSUZ BELEDİYE?

Hürriyet, “Borçsuz belediye diyorlardı. Nerede borçsuz belediyede? Resmi olarak 207 milyon borç bulunuyor. Bunu yıllara ayırdığımızda neredeyse 250 milyon TL borcumuz bulunuyor. Bunların hepsi israftır. Biz bir yandan iş üretmeye, bir yandan da bu israfları sonlandırmaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bütçeler benim bütçem değil, bunları yeniden düzenleyeceğiz ve elbette işimizi ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu. Selin BECER