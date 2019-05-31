Hürriyet, gazetecilerin önünde tek tek işçileri aradı!

İŞTEN AYRILANLARI ARADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, düzenlediği basın açıklamasında işten ayrılanların arasından 2 kişiyi telefonla arayarak işten nasıl çıktığını sordu. Hürriyet ilk olarak Mustafa Çelik’i aradı. Çelik, “Ben kendi isteğimle işten ayrıldım siz de onayladınız dedi. Nihat Bülbül ise, “Benim maaşım yetmiyordu o yüzden ben kendi isteğimle ayrıldım. İnşallah diğerlerini aratmazsınız, daha güzel şeyler yaparsınız” dedi.

"BEN GERÇEKTEN KIYIM YAPMAK İSTESEM..."

Bunun üzerine konuşan Başkan Hürriyet “Ben gerçekten kıyım yapmak istesem. Seçim döneminde çok sayıda memur yapılmış. Biri Nevzat Doğan’ın Emine Zeybek’in gelini, Emine hanımın niye bağırdığı da belli oluyor. Mehmet Akif Yılmaz’ın da yakını var. Bir kere de millet için, işçi için, gariban için çıkın şu kürsüye. Bu memlekette bu kadar eylem oldu, işçiler kapının önüne kondu neredeydi bu kadın vekiller?

“ÖRGEV’DEN ARABAYI DAHA YENİ ALABİLDİK”

Ama şimdi ne olur da yakınlarımıza bir şey olur mu kaygısı yaşıyorlar. Ünal Köken’in kayınçosu, Mehmet Örgev’in şoförü. Bu isimler hala daha çalışıyorlar. Torpilli atamanın sonuçları bu. Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak. Mehmet Örgev’den bile daha arabayı yeni alabildik Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1,5 ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor. Az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var.

“MİLLETÇE ALKIŞLIYORUM”

BEKAŞ üzerinden alınan işçilerde maaş farkları var. Biri lise mezunu şoför olarak girmiş. İnsan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allahtan korkmak lazım. Burayı akraba cennetine çevirmiş arkadaşlara gülümsüyorum ve milletçe alkışlıyorum.

“TÜGVA’NIN TERLİKLERİNİ BİLE BİZ ALMIŞ”

Umarım bir kez millet için o kürsüde çalıştıklarını görürüz. Hak aramak değil, hak yemeye devam edememenin sancılar. Beka’nın ne olduğu çok iyi anlaşıldı. B’si belediye K’sı kasası. Makamı tepe tepe kullanmışlar. TÜGVA’ya 25 yıllık sözleşme yapılmış. ADD’ye belediyenin tüm imkanlarını sunsam olur mu? TÜGVA’nın terliklerini bile biz almışız. ENSAR Vakfı’da aynı şekilde. Çilingirini bile ENSAR Vakfı’na biz göndermişiz." Selin BECER