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TÜGVA'nın terliğini bile İzmit Belediyesi almış!

İzmit Belediyesi'nde basın açıklaması düzenleyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nevzat Doğan döneminde belediye bütçesinden TÜGVA'ya 3 bin TL değerinde terlik ve Playstation oyun konsollarının alındığını söyledi.
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“TÜGVA’NIN TERLİKLERİNİ BİLE BİZ ALMIŞ”

İzmit Belediyesi'nde basın açıklaması düzenleyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Nevzat Doğan döneminde belediye bütçesinden TÜGVA'ya 3 bin TL değerinde terlik ve Playstation oyun konsollarının alındığını söyledi. Hürriyet açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Hak aramak değil, hak yemeye devam edememenin sancılar. Beka’nın ne olduğu çok iyi anlaşıldı. B’si belediye K’sı kasası. Makamı tepe tepe kullanmışlar. TÜGVA’ya 25 yıllık sözleşme yapılmış. ADD’ye belediyenin tüm imkanlarını sunsam olur mu? TÜGVA’nın terliklerini bile biz almışız. ENSAR Vakfı’da aynı şekilde. Çilingirini bile ENSAR Vakfı’na biz göndermişiz." Selin BECER

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Yorumlar

(2)
02

Ülkü Er - Acaba o oyun konsolları alınmış mi gerçekten alındıysa da nereden alındı...

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 13:14
01

Muhafiz1969 - ADI ÜZERİNDE TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI NE ALACAKTI ONLARA BİRA MI GÖNDERSEY Dİ

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 12:28

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