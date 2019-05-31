1 GÜNDE 29 KİŞİ MEMUR OLMUŞ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün belediye binasında 10 işçinin işten çıkarıldığı iddiaları hakkında basın açıklaması düzenlendi. Hürriyet, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1 ayda 29 kişinin memur yapıldığını belirten Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti. Onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Tabi gözler hep İzmit Belediyesi’nde. Partililik başka bir şey, partizanlık başka bir şeydir. Ben partizanlık yapmıyorum. AK Parti zamanında nasıl ot yolmaya gönderdikleri, toplu işten çıkarmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Seçim başladığında şubat mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Son günde, 1 günde 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” şeklinde konuştu.
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Yorumlar
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Ahmet KASIMOĞLU - "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali akıllı ve haklı göstermeye çalışıyorlar kendilerini. Öyle kimseleri atamış, memur yapmışlar ki haksızlık yapmışlardır. Haksızlıkta haklıymış gibi utanmadan arlanmadan tutum, tavır alıyorlar. Bence usulsuz ve haksız atamaların kimler olduğunu kimin nesi olduklarını açıklarım. Köşe başlarında onlara görev yaptırıp kendimi sabote ettirmem.
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