1 GÜNDE 29 KİŞİ MEMUR OLMUŞ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün belediye binasında 10 işçinin işten çıkarıldığı iddiaları hakkında basın açıklaması düzenlendi. Hürriyet, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1 ayda 29 kişinin memur yapıldığını belirten Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti. Onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Tabi gözler hep İzmit Belediyesi’nde. Partililik başka bir şey, partizanlık başka bir şeydir. Ben partizanlık yapmıyorum. AK Parti zamanında nasıl ot yolmaya gönderdikleri, toplu işten çıkarmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Seçim başladığında şubat mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Son günde, 1 günde 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” şeklinde konuştu.

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