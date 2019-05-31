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Hürriyet: Emine Hanım'ın neden bağırdığı belli oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçi çıkarmalarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in belediyeden çıkarıldığı iddia edilen 10 işçiyi meclis gündemine getirmesi hakkında konuştu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçi çıkarmalarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in belediyeden çıkarıldığı iddia edilen 10 işçiyi meclis gündemine taşıması hakkında konuştu. Seçim döneminde çok sayıda memur yapılmış diyen Hürriyet, "Memurların biri Nevzat Doğan’ın yeğeni, Emine Zeybek’in gelini, Emine hanımın niye bağırdığı da belli oluyor. Mehmet Akif Yılmaz’ın da yakını var. Bir kere de millet için, işçi için, gariban için çıkın şu kürsüye. Bu memlekette bu kadar eylem oldu, işçiler kapının önüne kondu neredeydi bu kadın vekiller? Ama şimdi ne olur da yakınlarımıza bir şey olur mu kaygısı yaşıyorlar. Ünal Köken’in kayınçosu, Mehmet Örgev’in şoförü. Bu isimler hala daha çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Selin BECER

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Yorumlar

(2)
02

Mehmet - Emine hanım ne güzel dünya bir yiyenin var onu oraya şok gel ak parti toplantılarına teşkilat edebiyatı çek biz bir aileyiz gemi batarya hepimiz bariz.bu kandil sizin guhahlarinizi susleyecek dualarimizda hak yiyenin haktan bulsun

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 13:24
01

Ayşe - Kaç tane fabrika kapandı hergün işten çıkan insanlar var onlar için niye birşey yapmadılar benden olsunda ne olursa olsun mantığı

Yanıtla . 4Beğen 31 Mayıs 12:40

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