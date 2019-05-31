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Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Derince'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Cemalettin Horoz idaresindeki 34 KM 5014 plakalı panelvan tipi araç, Derince 44 Evler yan yol bağlantısında bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Horoz ile yanındaki Talat T. sağlık ekiplerince araç içinden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen araç ise çekiciyle otoparka götürüldü. Şirket aracı olduğu öğrenilen aracın içindeki para kasası ile polis ekipleri tarafından şirket yetkililerine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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