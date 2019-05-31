Bu pazar seçim var!

31 Mart Yerel seçimlerinde Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde Kara'nın kazandığı muhtarlık seçimi, 19 sene öncesine ait sabıka kaydı olduğunun tespit edilmesi üzerine YSK tarafından iptal edildi.
BU PAZAR SEÇİM VAR
YSK'nin seçim tekrarına karar verdiği muhtarlık için 2 Haziran Pazar günü yeniden seçim yapılacak. Bin 953 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 6 muhtar adayı yarışacak. 31 Mart’taki yerel seçimde 7 muhtar adayı yarışmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz