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Bu pazar seçim var!

Dilovası'nda muhtar seçilen Yüksel Kara, YSK'nin seçimden iki ay sonra yaptığı sabıka kaydı tespiti sonrası muhtarlığından oldu. Yenilenecek seçimler ise 2 Haziran Pazar günü yapılacak.