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Bu pazar seçim var!

Dilovası'nda muhtar seçilen Yüksel Kara, YSK'nin seçimden iki ay sonra yaptığı sabıka kaydı tespiti sonrası muhtarlığından oldu. Yenilenecek seçimler ise 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
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31 Mart Yerel seçimlerinde Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde Kara'nın kazandığı muhtarlık seçimi, 19 sene öncesine ait sabıka kaydı olduğunun tespit edilmesi üzerine YSK tarafından iptal edildi.

BU PAZAR SEÇİM VAR

YSK'nin seçim tekrarına karar verdiği muhtarlık için 2 Haziran Pazar günü yeniden seçim yapılacak. Bin 953 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 6 muhtar adayı yarışacak. 31 Mart’taki yerel seçimde 7 muhtar adayı yarışmıştı.

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