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Hizmet-İş'ten Hürriyet'e jet yanıt

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “Sendika bize hayırlı olsuna bile gelmedi, daha 1 ay olmadan işçileri eyleme sürüklüyor” şeklindeki açıklamasına cevap verdi.
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Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in “Sendika bize hayırlı olsuna bile gelmedi, daha 1 ay olmadan işçileri eyleme sürüklüyor” şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fatma Hanım İzmit belediye başkanı seçilip mazbatayı aldığı yaklaşık 2 ay oldu. Biz mazbatasını alır almaz diğer belediye başkanlarına olduğu gibi kendisinden de randevu istedik, değir belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinin gerçekleştirdikten sonra, ikinci kez kendilerini seçimden önce KHK işçilerine verdikleri zam sözleri için ziyaret ettik.

"2 TUR GÖRÜŞME YAPTI AMA BİZLE..."

Ancak İzmit belediye başkanı neden ise başka sendikalarla 2 tur görüşme yapmasına rağmen yetkili olan sendikamızla bir türlü görüşme fırsatı bulamadı?  Biz özel kalem ve ekini ne en az 3 kez, hayırlı olsun diyelim ama bizim işçilerimizin sorunları var, temizlik işçileri diğer birimlerden çok çalışıyor işçilerimiz rahatsız, KHK çalışan işçilere seçim öncesi verilen zam sözü var, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bir kısmı uygulama yaptı , diğerleri hazırlık yapıyor, bu konuda işçilerimiz bizden haber bekliyor. Dememize rağmen oyalanmış ve randevu verilmemiştir.

BİLGİ GİZLENDİ

Bu konuları 2 hafta öncede belediye başkan yardımcısını ziyaret ederek konular anlattık. Bu yaşadığımız sürecin benzerini de işten çıkarmalarda da yaşadık. İşçi çıkarmaları olunca Bilgi istedik bize verilmediği gibi encümen üyeleri ve Ak Parti İzmit gurup başkanına da verilmedi. Madem her şey çok şeffaf yürütülüyor niçin bilgiler  bizden ve kamu oyundan saklanıyor. İşten çıkarılan temizlik işçilerinden 2 arkadaşımızla konuyu görüştüğümüzde bize verilen iş akdi feshi ile ilgili masanın üzerinde bir çok zarf olduğu da bu gizliliğin sebebi olarak algılanması doğal, netice itibariyle  işten çıkarılan veya daha fazla çıkarılma hazırlığı içindeki işçiler bizden ve kamuoyundan gizlenmiş taraflarla paylaşılmamıştır”

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Yorumlar

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Kenan SATIR - Seçim öncesi ve daha öncesinde doluşturduğunuz adamlar temizlensin ondan sonra şeffaflık başlar. AKP'nin pisliklerinden öbür taraf görünmüyor zira.

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 13:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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