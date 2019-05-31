Kızlarda Şampiyon: Darıca Neşet Yalçın OO

Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu şampiyon oldu. İkinciliği Petkim Ortaokulu, üçüncülüğü Derince Alparslan Ortaokulu ve dördüncülüğü Gölcük İhsaniye Ortaokulu elde etti. Ahmet AKAY
DARICA NEŞET YALÇIN OO: 2 PERKİM ORTAOKULU: 1
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Gamze Demirci Mert ***, Mahmut Karakaş ***
DARICA NEŞET YALÇIN OO: Senanur ***, Eylül ***, Naz ***, İpek ***, Şevval ***, Ecenaz ***, Beril ***, Ceren ***, Nehir ***, Gökçe ***
PETKİM ORTAOKULU: Elif **, Ayşegül **, Berra **, Nazlı ***, Elif **, İlayda **, Merve **, Ebrar **
SETLER: 20-25,25-20, 15-11
GÖLCÜK İHSANİYE OO: 1 DERİNCE ALPARSLAN OO: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Mahmut Karakaş ***, Ceylan Serbest ***
GÖLCÜK İHSANİYE OO: Beytinaz **, Nurhan **, Elif **, Nehir ***, Cemre **, Fatmanur **, Esila **, Serenaz **
DERİNCE ALPARSLAN OO: Yağmur ***, Deniz ***, Nisa ***, Nida ***, İkra ***, Elanur ***, Belçim ***, Elif ***
SETLER: 20-25,25-22,11-15
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz