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Kızlarda Şampiyon: Darıca Neşet Yalçın OO

Okullar Arası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Üçüncülük ve final maçı İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı.
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Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu şampiyon oldu. İkinciliği Petkim Ortaokulu, üçüncülüğü Derince Alparslan Ortaokulu ve dördüncülüğü Gölcük İhsaniye Ortaokulu elde etti. Ahmet AKAY

DARICA NEŞET YALÇIN OO: 2 PERKİM ORTAOKULU: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze Demirci Mert ***, Mahmut Karakaş ***

DARICA NEŞET YALÇIN OO: Senanur ***, Eylül ***, Naz ***, İpek ***, Şevval ***, Ecenaz ***, Beril ***, Ceren ***, Nehir ***, Gökçe ***

PETKİM ORTAOKULU: Elif **, Ayşegül **, Berra **, Nazlı ***, Elif **, İlayda **, Merve **, Ebrar **

SETLER: 20-25,25-20, 15-11

GÖLCÜK İHSANİYE OO: 1 DERİNCE ALPARSLAN OO: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Mahmut Karakaş ***, Ceylan Serbest ***

GÖLCÜK İHSANİYE OO: Beytinaz **, Nurhan **, Elif **, Nehir ***, Cemre **, Fatmanur **, Esila **, Serenaz **

DERİNCE ALPARSLAN OO: Yağmur ***, Deniz ***, Nisa ***, Nida ***, İkra ***, Elanur ***, Belçim ***, Elif ***

SETLER: 20-25,25-22,11-15

Bugün 13:04 TSİ - Spor

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