Son oynayacağı maçta rakibi sahaya çıkmayınca kupasını alamayan Çayırova Gençlerbirliği U19 Futbol takımı, iftar yemeğinde bir araya gelerek kupasına kavuştu. Şampiyonluk kupasını Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yöneticisi Mehmet Çetinkaya’nın elinden alan futbolcular sevinci gecikmeli yaşadı. Tavşanlı köyünde, Çayırova GB. A Takım sporcusu Yakuphan Karagöz’e ait tesislerde güzel bir iftar programında bir araya gelen Çayırova Gençlerbirliği sporcuları, zorlu bir sezondan sonra hak ettikleri kupaya kavuşmanın sevincini doyasıya yaşadı. Şampiyonluk ve iftar programına tüm sporcuların yanı sıra KASFK yöneticisi Mehmet Çetinkaya, kulüp başkanı Fahrettin Taşkaya, 2.Başkan Muzaffer Çetin, yöneticiler Atilla Aktürk, Barış Kahya, antrenör Murat Elgün ve Ubeydullah Çetin, Çayırova AGD Başkanı Muhammet Keleş katıldı.
Bugün 13:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:06 TSİ
Şampiyon Çayırova kupasını aldı
Çayırova Gençlerbirliği 2.Amatör U19 Ligi’nde şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz