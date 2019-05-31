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Kızlarda Eczacıbaşı, erkeklerde G.Saray

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Festival Voleybol Küçük (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda Eczacıbaşı, erkeklerde ise Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde 2018-2019 voleybol sezonu Küçük (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası sona erdi. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen şampiyonanın finallerinde 32’şer kız erkek takım arasından kızlarda Eczacıbaşı, erkeklerde ise Galasaray mutlu sona ulaştı.

KIZLARDA ECZACIBAŞI, ERKEKLERDE GALATASARAY ŞAMPİYON

Festival Voleybol Küçükler kategorisinde kızlarda; rakibi İstanbul Vakıfbank’ı, 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı şampiyon olurken; İstanbul Vakıfbank ikinci oldu. Erkekler kategorisinde ise rakibi İstanbul BBSK’nü 3-1 mağlup eden Galatasaray şampiyon olurken; İstanbul BBSK ikinci oldu.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPA VE MADALYALAR

Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde  2018-2019 voleybol sezonu Küçük (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar,TVF MHGK Genel SekreteriEyüp Bostancı ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan takdim etti.

VOLEYBOL FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Festival, Voleybol’un Midiler ve Küçükler kategorisinden sonra Yıldızlar kategorisinde de voleybol severler 18-23 Haziran’da Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşayacak.

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