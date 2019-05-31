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Köseköy Ateşspor'da Sinan Adıgüzel dönemi

Önümüzdeki sezon Kocaeli  Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Köseköy Ateşspor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
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Önümüzdeki sezon Kocaeli  Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Köseköy Ateşspor, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek adaylı kongrede yeni başkan Sinan Adıgüzel oldu

ÜYELER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Köseköy Ateşspor tesislerinde gerçekleştirilen olağan genel kurula ilgi yoğun oldu. Süper Amatör Lig’de güçlü bir yönetim kadrosuyla söz sahibi olmak isteyen Köseköy Ateşspor’un kongresine 98 üyeden 75 üye katıldı. Ateşspor'da görev alan eski başkan ve yönetim kurulunun yanı sıra, Köseköy Mahalle Muhtarı Yaşar Aktop,siyasiler ve taraftarlar da kongreye ilgi gösterdi.

TEK ADAY: SİNAN ADIGÜZEL

Divan'ın teşekkülü ve katip üyelerin belirlenmesin ardından Kongre başladı. Eski dönemin ibra edilmesinin ardından gündemin seçim maddesine geçildi. Kongre'de tek aday olarak öne çıkan Sinan Adıgüzel, kongreye katılan tüm üyelerin oyuyla, Köseköy Ateşspor Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Başkan Sinan Adıgüzel,yeni dönemde görev almayan eski başkan Mikail Aydınlı'ya ve Köseköy Ateşspor'un başarısında emeği bulunan tüm yöneticilere, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve plaket takdim etti.

ÖNCE KONGRE, SONRA İFTAR

Kongrenin ardından iftar programına geçildi. Köseköy Ateşspor tesislerinde hep birlikte oruçlarını bozan delegeler ve misafirler, yemek sonrası yeni sezon ile ilgili fikir alışverişinde bulundular. 1983 Köseköy doğumlu olan Sinan Adıgüzel, kendisine ait özel bir mühendislik şirketinde ticari faaliyetini sürdürüyor.Kongreye katılan ve kendisine destek olan herkese teşekkür eden Sinan Adıgüzel, Süper Amatör Lig’de Köseköy Ateşspor'un zirve hedefi için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bugün 13:10 TSİ - Spor

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