Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:13 TSİ- Gündem G: Bugün 15:34 TSİ

Şoför olarak girdi, amir oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı basın açıklamasında belediyeye şoför olarak giren bir kişinin İmar Kontrol Personel Yardımcısı olduğunu söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı basın açıklamasında belediyeye şoför olarak giren bir kişinin İmar Kontrol Personel Yardımcısı olduğunu söyledi.

Hürriyet konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"BEKAŞ üzerinden alınan işçilerde maaş farkları var. Biri lise mezunu şoför olarak girmiş. İnsan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allahtan korkmak lazım" dedi.

Bugün 13:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(9)
09

İzmitli - @ahmet gunes cok dogru söylüyo biri baskan yardımcısı sekteri olduktan sonra okul hizmet masasındaki ne her kapıyı açtı kendini müdür sanıyo resmen

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 18:33
06

Ersoy Kandemir - Halkımızın milletimizin hakkını savunana canım feda,aksi yönde hareket edenlerin millete kesat olanların canları için neler dediğimi yaptığımı başta Kocaeli Adliyesi ve Valiliği olmak üzere herkesler iyi bilirler,o bapta vatandaşımızı hakkını koruyan Fatma hanıma helal olsun diyorum.

Yanıtla . 5Beğen 31 Mayıs 16:28
05

İzmitli - Sorcan bu yapılan adamda ögle bi sofi ki 5 vakit namaz kılıyo ama kendine yapılınca bişey yok diger insanların kul hakkı ne olcak söför bey

Yanıtla . 1Beğen 31 Mayıs 16:28
04

COŞKUN - Doğru yolda yürümek için bazı şeylere kulak tıkayacaksınız.Öncelikle sizin sadece İzmitin değil tüm kocaelinin başkanısınız onlar bir siz tek olacaksınız.Onun için yanlış yapma şansınız yok diğer beldelerinde kurtulması için en doğrusunu en güzelini sizin yapmanız lazım.

Yanıtla . 1Beğen 31 Mayıs 15:20
07

Ahmet Gunes - @COŞKUN 04 nolu yoruma cevabı: On yil once ikikisi cay ocagina girdi ikiside bayan biri orta okul digeri lise orta okul olan arkasi vardı okul hizmet masasinda memur gibi havasindan geçilmiyor

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 16:44
03

Mehmet - Eminim size güveniyoruz baskanım taşları yerine oturtup düzene sokacak ve Hayırlı hizmetler yapacaksınız

Yanıtla . 5Beğen 31 Mayıs 14:24
02

Gunes - Yazıklar olsun...uyuruk belgeler doldurup kadro açanlara dışarda üniversite mezunları taşımacılık yapsın.

Yanıtla . 10Beğen 31 Mayıs 13:46
01

Kenan SATIR - Onlar allaha inanır, paraya tapar, parasızlıktan korkarlar Hürriyet hanım, yanış adres.

Yanıtla . 7Beğen 31 Mayıs 13:29
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet: Hak yiyememenin sancısı bunlar mask
Hürriyet: Hak yiyememenin sancısı bunlar
Bayramda hava nasıl olacak? mask
Bayramda hava nasıl olacak?
Şaban Yazıcı İzmit Belediyesi'nden ayrıldı mask
Şaban Yazıcı İzmit Belediyesi'nden ayrıldı
Röportajda "kafa keseceğim" diyen şüpheli sınır dışı edilecek mask
Röportajda "kafa keseceğim" diyen şüpheli sınır dışı edilecek
Tezcan: 4 sene sonra Hürriyet bakarsınız büyükşehirde mask
Tezcan: 4 sene sonra Hürriyet bakarsınız büyükşehirde
Hastaneden dönerken hastanelik oldular mask
Hastaneden dönerken hastanelik oldular
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI? mask
İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanlar BAKIN KİM ÇIKTI?
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nde "10 işçi" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi mask
İzmit Belediyesi'nde iki amirin görevine son verildi
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi mask
Hürriyet'ten çalışanlarına maaş müjdesi
"Eşim beni ağabeyimle aldattı" mask
"Eşim beni ağabeyimle aldattı"
Başiskele'de yılan paniği! mask
Başiskele'de yılan paniği!

GALERİ

Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni mask
Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler mask
İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler
330 milyon TL'lik "tuzak" mask
330 milyon TL'lik "tuzak"
Mezarlık içinde cenin bulundu mask
Mezarlık içinde cenin bulundu
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ! mask
“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü mask
İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL