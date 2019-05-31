İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı basın açıklamasında belediyeye şoför olarak giren bir kişinin İmar Kontrol Personel Yardımcısı olduğunu söyledi.
Hürriyet konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"BEKAŞ üzerinden alınan işçilerde maaş farkları var. Biri lise mezunu şoför olarak girmiş. İnsan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allahtan korkmak lazım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(9 )
İzmitli - @ahmet gunes cok dogru söylüyo biri baskan yardımcısı sekteri olduktan sonra okul hizmet masasındaki ne her kapıyı açtı kendini müdür sanıyo resmen
Ersoy Kandemir - Halkımızın milletimizin hakkını savunana canım feda,aksi yönde hareket edenlerin millete kesat olanların canları için neler dediğimi yaptığımı başta Kocaeli Adliyesi ve Valiliği olmak üzere herkesler iyi bilirler,o bapta vatandaşımızı hakkını koruyan Fatma hanıma helal olsun diyorum.
İzmitli - Sorcan bu yapılan adamda ögle bi sofi ki 5 vakit namaz kılıyo ama kendine yapılınca bişey yok diger insanların kul hakkı ne olcak söför bey
COŞKUN - Doğru yolda yürümek için bazı şeylere kulak tıkayacaksınız.Öncelikle sizin sadece İzmitin değil tüm kocaelinin başkanısınız onlar bir siz tek olacaksınız.Onun için yanlış yapma şansınız yok diğer beldelerinde kurtulması için en doğrusunu en güzelini sizin yapmanız lazım.
Ahmet Gunes - On yil once ikikisi cay ocagina girdi ikiside bayan biri orta okul digeri lise orta okul olan arkasi vardı okul hizmet masasinda memur gibi havasindan geçilmiyor
Mehmet - Eminim size güveniyoruz baskanım taşları yerine oturtup düzene sokacak ve Hayırlı hizmetler yapacaksınız
Gunes - Yazıklar olsun...uyuruk belgeler doldurup kadro açanlara dışarda üniversite mezunları taşımacılık yapsın.
Kenan SATIR - Onlar allaha inanır, paraya tapar, parasızlıktan korkarlar Hürriyet hanım, yanış adres.
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