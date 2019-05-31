İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı basın açıklamasında belediyeye şoför olarak giren bir kişinin İmar Kontrol Personel Yardımcısı olduğunu söyledi.

Hürriyet konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"BEKAŞ üzerinden alınan işçilerde maaş farkları var. Biri lise mezunu şoför olarak girmiş. İnsan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allahtan korkmak lazım" dedi.