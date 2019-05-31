Dünyanın geleneksel ve olimpik okçularının yan yana yarıştığı en büyük organizasyonu olan 7. Fetih Kupası, İstanbul Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Kocaelili okçular, 52 ülkeden sporculara karşı mücadele verdi. Sporcumuz Meryem Bengisu Kaytaz, Geleneksel Yay Minik Bayanlar kategorisinde bronz madalya kazanarak gelecek için umut verdi.
Bugün 13:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:25 TSİ
Meryem, Fetih’ten bronz ile döndü
Dünyanın geleneksel ve olimpik okçularının yan yana yarıştığı en büyük organizasyonu olan 7. Fetih Kupası, İstanbul Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz