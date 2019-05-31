Meryem, Fetih’ten bronz ile döndü

Dünyanın geleneksel ve olimpik okçularının yan yana yarıştığı en büyük organizasyonu olan 7. Fetih Kupası, İstanbul Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Kocaelili okçular, 52 ülkeden sporculara karşı mücadele verdi. Sporcumuz Meryem Bengisu Kaytaz, Geleneksel Yay Minik Bayanlar kategorisinde bronz madalya kazanarak gelecek için umut verdi.