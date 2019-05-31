Kayseri Kadir Has Spor Salonu'da dev rakipleriyle mücadele veren Kağıtspor U18 Basketbol takımı, tecrübe kazandı. A akımlar düselinde 2.Basketbol Ligi’nde mücadele eden takımın alt yapısı da beğenildi. Antrenör Tolga Kaan Bahadır, “Bir şampiyonanın daha sonuna geldik. U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giremedik, ama bu şehre çok güzel yetenekler kazandırdık. Bu seviyelerde basketbol oynamak çok güzeldi ve çok anlamlıydı. Bu şehrin çocuklarını Türkiye’ye tanıttık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Bugün 13:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:25 TSİ
Dev rakipler arasında tecrübe kazandılar
Kayseri Kadir Has Spor Salonu'da dev rakipleriyle mücadele veren Kağıtspor U18 Basketbol takımı, tecrübe kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz