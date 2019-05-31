Dev rakipler arasında tecrübe kazandılar

Kayseri Kadir Has Spor Salonu'da dev rakipleriyle mücadele veren Kağıtspor U18 Basketbol takımı, tecrübe kazandı. A akımlar düselinde 2.Basketbol Ligi’nde mücadele eden takımın alt yapısı da beğenildi. Antrenör Tolga Kaan Bahadır, “Bir şampiyonanın daha sonuna geldik. U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giremedik, ama bu şehre çok güzel yetenekler kazandırdık. Bu seviyelerde basketbol oynamak çok güzeldi ve çok anlamlıydı. Bu şehrin çocuklarını Türkiye’ye tanıttık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.