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KASKF kongresi 9 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2019 pazar günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30-15.00 arasında gerçekleşecek.
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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2019 pazar günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30-15.00 arasında gerçekleşecek. Şu an için tek aday, mevcut başkan Murat Aydın oldu. Aydın 4 dönemdir başkanlık görevini sürdürüyor.

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