KASKF kongresi 9 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak

Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2019 pazar günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30-15.00 arasında gerçekleşecek. Şu an için tek aday, mevcut başkan Murat Aydın oldu. Aydın 4 dönemdir başkanlık görevini sürdürüyor.