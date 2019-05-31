Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2019 pazar günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30-15.00 arasında gerçekleşecek. Şu an için tek aday, mevcut başkan Murat Aydın oldu. Aydın 4 dönemdir başkanlık görevini sürdürüyor.
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KASKF kongresi 9 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2019 pazar günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30-15.00 arasında gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz