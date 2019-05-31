"Nevzat Doğan döneminde toplu çıkarmalar oldu"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçi çıkarmalarıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Başkan Hürriyet, yardımcısı Dilek Yalçın ile İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz’in de hazır bulunduğu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet, yaptığı açıklamalar ile belediyenin geçmiş dönemli yönetimini adeta topa tuttu.

DOĞAN TOPLU İŞÇİ ÇIKARMIŞ

"İşçi kıyımıyaptı" iddiaları hakkında konuşaun Hürriyet, Nevzat Doğan dönemini örnek göstererek "Nevzat Doğan döneminde toplu 20-30 kişi işten çıkarılmış. Ama hiçbir sendika ses çıkarmamış. Ben yeni bir başkanım. Çiçeği burnunda bir başkanım. Burada işçileri tanımaya çalışıyorum. Mali durumumuz kötü olmasına rağmen, ben kolaylık sağladım." dedi.