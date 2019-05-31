KAÇOD gönüllüleri iftarda buluştu

Öncelikli olarak ilimizde tedavi gören kanserli çocuklara ve ailelerine yardım etmek hedefiyle yola çıkan Kanser Çocuğumdan Uzak Dur (KAÇOD) Derneği, Lösemi dışındaki kanser tanısı almış çocukların aileleriyle birlikte tedavi sürecinde psikolojik adaptasyonlarını sağlamak, bu dönemde yaşayacakları ulaşım, yiyecek, giyecek gibi ihtiyaçlarını sağlayarak büyük bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Bu önemli görevi KAÇOD çatısı altında yürüten gönüllüler Safir Et Mutfağı’nda düzenlenen iftarda buluştu. KAÇOD üyelerinin yanı sıra Kerem Derneği, Huzurevi Derneği, Yaşlı ve Düşkünleri Koruma Derneği ile Atatürkçü Düşünce Derneği yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı iftarda KAÇOD ailesine yeni katılanlara çınar rozeti takıldı.

‘GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ’

İftara ev sahipliği yapan KAÇOD Başkanı Burcu Özkan ve Başkan yardımcısı Esra Kara misafirlerle tek tek ilgilendi. Duygularını ifade eden Başkan Özkan, “Kocaman ve güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha anladık. Katılan ve destek veren tüm gönüldaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yeni üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar üyemiz oldu ve gücümüze güç kattılar” diyerek katılımcıları selamladı. Ekin EKEN