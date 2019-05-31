Eğitimini tamamlayan 60 öğrenciye girişimci sertifikası verildi

Okulun konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, KSO Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, KOGGEB Müdürü İbrahim Ustaömer, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Şahinkaya, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aktaş, girişimcilik eğitimini veren Kamil Çöpür, SİSTEMA Eğitim Danışmanı Selami kaplan, okulun idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

GİRİŞİMCİ DESTEĞİNE HAK

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve KOSGEB tarafından Nuh Çimento MTAL’de; İzmit MTAL, Yahyakaptan MTAL öğrencilerinin de katılımıyla 32 saatlik uygulamalı eğitim tamamlandı. Kendi işini kurmak isteyen öğrencileri hedefleyen programın amacı olan girişimciliği desteklemek ve yaygınlaştırmak. Eğitim ayrıca başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesini de amaçlıyor. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi alanlar, KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuru yapma hakkı da kazandı.

‘TECRÜBELERİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK’

SİSTEMA Eğitim Danışmanı Selami kaplan, sertifika töreni öncesi yaptığı konuşmada “Girişimcilik eğitimi veriyorum. Aynı zamanda girişimciyim. Böyle bir eğitime destek vermek istedim çünkü çok faydalı. Bu eğitim sonrası öğrencilerimiz kapı kapı dolaşıp iş aramayacak, ailelerinin refahını yükseltecek. Mümkün olduğunca onlara girişimcilik programlarına hayat okulunda öğrendiğimiz tecrübeleri onlara anlatmaya çalıştık. Çin, Hindistan, Tayvan, Güney Kore, Amerika ve Kanada inovasyon ve girişimcilik aktiviteleri sayesinde dünyada 10’a giren ülkelerdir. Bizler de nasıl ilerler ve gelişiriz diye bu öğrencilerde göreceksiniz. Türk gencinin çok yetenekli olduğunu biliyorum” dedi.

‘TARİFSİZ MUTLULUK’

Girişimcilik eğitimi alan Serra İmamoğlu, devletimizin bizlere bu tür fırsatlar sunduğundan bu eğitime başlamadan önce haberim yoktu. Çalışmalarımızı destekleyecek eğitimlere katıldık. Okulda aldığımız eğitime ürüne ve üretime çevirebilecek eğitim almak tarifsiz bir mutluluk kaynağı bizim için. İlerde kendi işimizi kurarak yeni istihdam alanları yaratmak bile heyecan verici bir durum” dedi.

‘GÖREVİMİZ YOL AÇMAK’

Ardından söz alan Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Şahinkaya, “Görevimiz size rehberlik edip yolunuzu açmak. O yolda katmerli yolda yürümek sizin işiniz. Görevimizi eksiksiz yaptığımızı düşünüyorum. MARKA’ya, Sanayi odasına, milli eğitim müdürümüze ve KOSGEB’e teşekkür ediyorum” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ŞANLI ÖĞRENCİLERİSİNİZ’

MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Öğrencilerimiz, Türkiye’nin en şanlı öğrencileri çünkü meslek lisesinde okuyor. Bir zamanlar herkes general olmak istiyordu ama bu ülkeye er de lazım. Yeni yeni mesleğin ne anlama geldiğini geç de olsa anladık. Bu okulda okuyan öğrenciler akademik lisede okuyanlara göre çok şanslı. Ülkede üretimi yapacak olan sizin gibi meslek liselerinden yetişmiş gençlerdir. Yıllardır ihmal ettiğimiz bir alana parmak bastınız. Uygulamalı girişimcilik eğitimiyle mesleği uygulamadaki açıklığın kapandığının düşünüyorum. Bu eğitimin öğrencilerimizin ufkunu açacağını düşünüyorum. Diğer meslek liselerinde elde edilemeyen tecrübeleri kazandınız” ifadelerini kullandı.

‘3 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ’

Sözlerini sürdüren Dr. Çöpoğlu, “Gençler, işsizlik oranı yüzde 27’ye çıktı. Yani her 3 gençten biri işsiz. Genel işsizlik ise yüzde 15’lerde. Yani kendi işimizi kurmalıyız. Bizim milletimizde girişimcilik ruh var ama hesap kitap yapmadığımız için 2 gün sonra işletmeyi açan adam dükkanı kapatıyor. Bu işe biraz AR-GE ve inovasyon da katmamız lazım. Yapılan mesleğin zamanla kendini güncellemesi ve müşterilere yeni hizmetler sunması gerekiyor. Bunu MARKA olarak biz de destekleriz. Bizler girişimci olan öğrencilerin müşterisiyiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

‘GİRİŞİMCİLİK RUHU YOKSA İLERLEYEMEYİZ’

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise “Hayatta var olmanın aldığımız eğitimle yeterli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ne kadar teknik bilgiye sahip olursak olalım girişimcilik ruhu yoksa ilerleyemeyiz” dedi. Ardından söz alan KOSGEB Müdürü İbrahim Ustaömer, “Emeği geçen sizler çok şanslı öğrencilersiniz çünkü mesleki anlamda eğitim alıyorsunuz. Böylece Rakiplerinizin bir adım önüne geçiyorsunuz. Bu eğitimlerden sonra kafanızda ‘Ben kendi işimi kuracağım’ düşüncesi oluşacak. Sadece girişimci olmak yetmiyor inovatif girişimcilik de gerekiyor” diye konuştu. Konuşmaların ardından 60 öğrenciye sertifikaları verildi. Ekin EKEN