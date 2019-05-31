Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan geçiren GEPOSB’da (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) denetim sona erdi. Denetimlerin sona ermesi ve çıkan sonuçlarla birlikte GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu görevi kötüye kullanma suçlamaları ile savcılığa sevk edildi. Konuyla alakalı GEPOSB yönetimi sessizliğini korurken GEPOSB’da faaliyet gösteren kurumlar endişe içinde başkanları ve yöneticilerinden açıklama bekliyor. Kaynak: Habergez
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GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi
Bir süre önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından denetim geçiren GEPOSB’de (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) ortalık karıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz