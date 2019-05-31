GEPOSB’da başkan ve yönetimi savcılığa sevk edildi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan geçiren GEPOSB’da (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) denetim sona erdi. Denetimlerin sona ermesi ve çıkan sonuçlarla birlikte GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu görevi kötüye kullanma suçlamaları ile savcılığa sevk edildi. Konuyla alakalı GEPOSB yönetimi sessizliğini korurken GEPOSB’da faaliyet gösteren kurumlar endişe içinde başkanları ve yöneticilerinden açıklama bekliyor. Kaynak: Habergez