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Darıca’da memnuniyet anketi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla vatandaşlara yönelik memnuniyet anketi başlatıldı.
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Darıca Belediyesi’nde vatandaşlara yönelik memnuniyet anketi uygulaması hayata geçirildi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan uygulama ile belediyeye gelen vatandaşlar aldıkları hizmetler karşılığında belediyeden memnun ayrılıp ayrılmadıklarını anket yoluyla iletecekler. Belediyenin giriş katına konulan kiosk cihazı ile vatandaşlara “Bugün belediyemizden memnun kaldınız mı?” sorusu yöneltiliyor ve oy vermeleri isteniyor. Darıcalılar da hizmet aldıkları birimden memnun kalıp kalmadıklarını anket makinası aracılığıyla bildirme imkanı buluyorlar. Birimlerden aldıkları hizmeti değerlendirecek olan vatandaşların kullandıkları oylar gün sonunda rapor haline getirilecek.

VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, da şeffaf belediyecilik kapsamında vatandaş memnuniyetini önemsediklerini ifade ederek "Anket uygulamamızla belediyemize gelen vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet almalarını sağlamak istiyoruz. Belediyeyi evleri gibi görmeleri ve sırtlarını dayadıkları bir kurum olarak benimsemelerini arzu ediyoruz. Bu makamların asıl sahibi milletimizin kendisidir. Bizlere bu görevi halkımız emanet etti. Onların belediyemizden memnun ayrılmaları bizim önceliğimiz. Belediyemize gelen halkımızın aldığı hizmetten memnun kalarak buradan güler yüzle ayrılmasını önemsiyoruz” dedi.

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