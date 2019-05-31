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Kültürel istihdam yarı yarıya

2018 yılında kültürel istihdam sayısı 648 bin kişi olurken, bunun yüzde 50’sini erkeklerin diğer yüzde 50’lik kısmını ise kadınların oluşturduğu görüldü.
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Ajans Press, kültürel istihdam istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında kültürel istihdam sayısı 648 bin kişi oldu. Bu rakamında yüzde 50’sini erkeklerin diğer yüzde 50’lik kısmını ise kadınların oluşturduğu görüldü. Kültürel istihdam’ın yüzde 87,3’ünü de kültürel meslek dalları oluştururken, bu oranın da yüzde 44,6’sını el sanatları çalışanı, yüzde 14’ünü mimar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 10’unu ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçılarının oluşturduğu belirlendi.

Bugün 14:34 TSİ - Ekonomi

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