Bahriye Gürpınar Geredeli'yi, sevenleri doğum gününde yalnız bırakmadılar. Özel bir mekanda Geredeli için özel bir program düzenlendi. Düzenlenen doğum günü etkinliği için özel pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Geredeli; bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine teşekkür ettiğini belirterek, mutluluğunu dile getirdi.
Bugün 14:35 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 14:37 TSİ
Geredeli’ye sürpriz doğum günü
Bahriye Gürpınar Geredeli'yi, sevenleri doğum gününde yalnız bırakmadılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz