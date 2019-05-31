Geredeli’ye sürpriz doğum günü

Bahriye Gürpınar Geredeli'yi, sevenleri doğum gününde yalnız bırakmadılar. Özel bir mekanda Geredeli için özel bir program düzenlendi. Düzenlenen doğum günü etkinliği için özel pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Geredeli; bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine teşekkür ettiğini belirterek, mutluluğunu dile getirdi.