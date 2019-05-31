Tezcan: 4 sene sonra Hürriyet bakarsınız büyükşehirde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Bülent Tezcan, "Kendisi İzmit Belediye Başkanı oldu ama Kocaelililer ileriki günlerde keşke tüm Kocaeliyi yönetseydi diyecek. Bugün İzmit Belediyesi'nde 4 yıl sonra bakarsınız Büyükşehir'de” dedi.
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK
Ziyarette konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı BülentTezcan, “Vekilliğin hizmet alanı sınırlı ancak belediyeler icra yeri, rica yeri değil. Kendisi Kocaeli'ye değil tüm Türkiye’ye örnek olacak. Başarılı olacağına inancımız tam. Alnımız ak. Gönlümüz ferah. Bir dahaki seçimlerde de daha farklı bir noktada olacağımıza inanıyoruz. Başkanımız güler yüzü ve çalışkanlığıyla şehri büyütecektir" şeklinde konuştu.
BAKARSINIZ 4 YIL SONRA BÜYÜKŞEHİR’DE
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Hürriyet ise, "Ziyareti bize çok hoş bir sürpriz oldu. Benim için moral oldu. Bu süreçte vekil arkadaşlarımızın çok desteği oldu. Bu desteğe layık olmak için burayı kazanmak benim için onur oldu" ifadelerini kullandı. Tezcan, Ziyarette basın mensuplarının Hürriyet'in neden Büyükşehir Belediyesi'ne değil de İzmit Belediyesi'ne aday gösterildiği sorusuna, "İttifakla yola çıkmıştık. İYİ Parti'nin Kocaeli'deki özel durumu nedeniyle Büyükşehir adaylığı verildi. Fatma Hanım bugün İzmit Belediyesi'nde 4 yıl sonra seçim olur bakarsınız Büyükşehir'de" diyerek sözlerini sonlandırdı. Selin BECER
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Yorumlar
(2 )
Selda Dursun - Biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Fatma başkanıma Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok yakışır. İnşallah Allah yolunu açık etsin.
Tacettin Arbaş - he valla hürriyet hanım. büyükşehirde Tesbihli Yaşar kardaşta izmitte olur tadından yenmez geçin bunları es kaza seçim tekrarlansa izmiti bidaha ruyasında bile göremez fatma hanım
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