ODTÜ- KYÖD Okulları geziye çıktı

ODTÜ- KYÖD Okulları öğrencileri, matematik öğretmenleri Nursemin Feratlar, Mufit Çay ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Gizem Gündoğdu rehberliğinde 37 arkadaşları ile birlikte katıldığı gezide Ali Nesin Matematik Köyü'nü keşfetme ve matematiğe farklı bir bakış açısı kazanma şansı buldu. Öğrencileri, Prof. Dr. Ali Nesin’in ders anlatımıyla soyut matematik ile buluştu. Ali Nesin’in yönlendirmeleriyle farklı yollarla düşünmenin ve matematik dersinde yazmanın önemini fark ettiler. Öğrenciler Ali Nesin’in derslerine katılmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.



ŞİRİNCE’Yİ GEZDİLER

Öğrenciler daha sonra Sosyal Bilgiler dersi kapsamında, Yunanlı yazar DidoSotiroyo’nun, “Benden Selam Söyle Anadolu”ya adlı eserinde “Bu yeryüzünde cennet diye bir şey varsa, Şirince o cennettin bir parçasıdır.'' dediği Şirince köyünü gezdiler. Şirince’nin tarih kokan dar sokaklarını, ahşap evlerini ve organik ürünlerini gezip görme fırsatı elde ettiler. Öğrenciler Şirince gezisinin ardından, Antik çağın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın bulunduğu Efes Antik Kenti'ni gezerek, gördükleri eserleri büyük bir merakla incelediler. Kendilerini geçmişe yolculuk yapmış gibi hissettiklerini belirten öğrencilerin gözlerindeki merak ve hayranlık görülmeye değer bir tablo oluşturdu