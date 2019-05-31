Özel Seymen Koleji, bünyesinde gerçekleştirdiği yazar katılımlı söyleşilere devam ediyor. Kurum son olarak, Yazar Nurgül Ateş’i ağırladı. Değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yazara ilgi gösterdi. Okul bahçesinde yapılan söyleşide öğrenciler kitap ve hayvan dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Söyleşi ardından imza sırasında yazarın yanından ayrılmayan Seymenli öğrenciler Yazar Nurgül Ateş’i önümüzdeki yıl da davet ettiler.
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Seymen’de söyleşilere devam
Özel Seymen Koleji, bünyesinde gerçekleştirdiği yazar katılımlı söyleşilere devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz