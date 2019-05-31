Seymen’de söyleşilere devam

Özel Seymen Koleji, bünyesinde gerçekleştirdiği yazar katılımlı söyleşilere devam ediyor. Kurum son olarak, Yazar Nurgül Ateş’i ağırladı. Değerler eğitimi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yazara ilgi gösterdi. Okul bahçesinde yapılan söyleşide öğrenciler kitap ve hayvan dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Söyleşi ardından imza sırasında yazarın yanından ayrılmayan Seymenli öğrenciler Yazar Nurgül Ateş’i önümüzdeki yıl da davet ettiler.