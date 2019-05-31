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Aygün: Bugünlere beraber yürüdük

AKP’ye gönül veren İstişare Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Partimizin kuruluşundan bugünlere kadar hep beraber yürüdük. Makamlar gelip geçicidir ama kardeşlik, arkadaşlık, samimiyet kalıcıdır” dedi.
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AKP Derince Teşkilatlarında geçmişten, günümüze görev almış İstişare Kurulu Üyeleri, Yelken Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinde aktif olarak görev alan İstişare Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen, birlik ve beraberliğin pekiştiği iftar programına başta Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olmak üzere Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin, Kemal Bayraktar ve Adnan Pala, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, geçmiş dönem ilçe başkanları, ilçe yöneticileri ve teşkilat yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.

TEŞKİLATIN ÖNEMİ

İftar programında bir konuşma yapan AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, “AK Parti’de en önemli mertebe İstişare Kurulu üyesi olmaktır ”dedi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan da “İstişare Kurulu üyelerimizden Allah razı olsun. Onlar sayesinde teşkilatımız bugün buralara kadar geldi” dedi.

BİRLİK MESAJI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de programda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Başkan Aygün, konuşmasında “Partimizin kuruluşundan bugünlere kadar hep beraber yürüdük. Makamlar gelip geçicidir ama kardeşlik, arkadaşlık, samimiyet kalıcıdır. Bizim bundan sonra yapacağımız aynı ruh içerisinde çalışmaktır” dedi. Başkan Aygün’ün konuşmasının ardından geçmişte AK Parti’ye önemli hizmetlerde bulunan ve yaşamını yitiren Cafer Yılmaz, Ali Konur, Tayyip Yenidoğan, Yasemin Cengiz ve Ali Orhan Candan, adına ailelerine plaket takdim edildi.

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