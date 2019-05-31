Turan, Cebeci’yi gezdi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan önceki gün Cebeci’de bir takım incelemelerde bulundu. Pazar yerini de gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, ilçede 96 mahalle bulunduğunu ve Kandıra için hizmet çıtasının ve çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Turan’a, Belediye Meclis Üyesi Selahattin Okan ve Mahalle Muhtarı Gürkan Durmuş eşlik etti.

PAZAR YERİ

Turan, “Geçtiğimiz aylarda Kefken pazar yerimizi faaliyete geçirerek, Kefkenli hemşerilerimizin ve esnafımızın sıkıntılarına bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışmıştık. Rabbim izin verirse Cebeci mahallemizdeki pazar yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Muhtarımız, bölge meclis üyelerimiz, hizmetin asıl sahipleri hemşerilerimiz ve pazar esnafımız ile gerçekleştireceğimiz fikir alışverişi sonrası çalışmalarımıza tüm gayretimizle hız vereceğiz" dedi.