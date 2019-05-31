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Hakan Çakar, İzmit’e yeniden aday olacak

Yerel seçimlerde uzun yıllar sonra İzmit Belediyesi’ni CHP’ye kazandırmada etkisi olan mevcut İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, kongrede yeniden aday olacağını açıkladı. Aday olmayı düşünen isimlerebaşarılar dileyen Çakar, seviyeli bir yarış olmasını istediğini belirtti.
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CHP’de yaklaşan kongreler ile birlikte kulisler hareketlendi. Parti kulislerinde CHP İzmit İlçe Başkanlığı için adayların da isimleri konuşulmaya başlandı. Yerel seçimlerde uzun yıllar sonra İzmit Belediyesi’ni CHP’ye kazandırmada etkisi olan mevcut İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, kongrede yeniden aday olacağını açıkladı. Kongre sürecine hazırlanan CHP’de ilk olarak delege seçimi, mahalle seçimi ve daha sonra ilçe ve il kongresi yapılacak.

SEVİYELİ BİR YARIŞ OLSUN

Kongre sürecinde adaylığı ile ilgili açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İzmit’e verdiğimiz sözleri yerine getirmek amacıyla İzmit’e yeniden aday olmak istiyorum. Tabi arkadaşlarla da istişare yapıyoruz. Güzel bir ekip ile çalışıyoruz. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Biz 3 aylık bir partili değiliz. Yıllardır parti için emek verdik. Partimi çok seviyorum. Seçim zamanında sahada olmayanlar ahkam kesmesin. Seviyeli bir yarış olsun, diğer aday olacak arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi. Selin BECER

Bugün 14:58 TSİ - Siyaset

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